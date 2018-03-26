Elbet bir gün kavuşacağız

TÜM Türkiye'yi yasa boğan Mina Başaran ile arkadaşlarının acı ölümü, Yolanthe Cabau'yu da derinden sarstı. Başaran'la yakın dost olan eski Galatasaraylı WesleySneijder'in eşi Yolanthe Cabau, dün instagram'da yayınladığı bir mektupla Mina Başaran'a seslendi. Güzel yenge, İngilizce yayınladığı mektubunda ani bir şekilde yaşamını yitiren dostu için şu ifadeleri kullandı:
'ANI YAŞAYIN' "Yarının negetireceğini bilmiyoruzve şimdi sahip olduğumuztek şey şu an. Bu zamanın,sahip olduğumuz en kıymetli şeyolduğunu öğrendim. Yani, her gün zevk almaya çalışıyorum ve asla çok uzun süre kızgın kalmam. Affediyorum ve seviyorum. Ne kadar güvendiğim önemli değil ve tabii ki kendimi güvensiz hissettiğim zamanlar vardır. Ne kadar güçlü görünsem de, ayrılacağımı düşündüğüm günlerim var. Asla mücadelelerinizde yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü sen yalnız değilsin. Sen karmaşa değilsin. Sen insansın ve sevilensin. Kaybettiğim tüm değerli ruhlarım,bir gün mutlaka bulaşacağız."
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