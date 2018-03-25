Şapka style

Londra'da moda eğitimi alan Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'teydi. Babasının koyduğu sosyal medya yasağı nedeniyle kayıplara karışan sosyetik güzel, yakın dostu Deren Talu ile buluştu.



Alkoçlar ile Talu, Bebek Kahve'de tavla oynadı. Sportif kıyafetlerinin yanı sıra şapkalarıyla da dikkat çeken ikili, kendilerine has stilleriyle tam not aldı.



Aydın HAMZA