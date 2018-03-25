;
Yol Durumu
  1. Gergin Arda!
  2. Aşk için elçi

Şapka style

Şapka style
Londra'da moda eğitimi alan Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'teydi. Babasının koyduğu sosyal medya yasağı nedeniyle kayıplara karışan sosyetik güzel, yakın dostu Deren Talu ile buluştu.

Alkoçlar ile Talu, Bebek Kahve'de tavla oynadı. Sportif kıyafetlerinin yanı sıra şapkalarıyla da dikkat çeken ikili, kendilerine has stilleriyle tam not aldı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar