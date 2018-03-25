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4 kişilik poz

4 kişilik poz
İkizlerine 5 aylık hamile olan Doğa Rutkay, önceki akşam eşi Kerimcan Kamal ile yakın dostu Ali Sunal'ın düğününe katıldı. Avukat Nazlı Kurbanzade ile Beşiktaş Swissotel'de evlenen Sunal'ı yalnız bırakmayan Rutkay, iyice büyüyen karnıyla dikkat çekti.

Rutkay, Temmuz'da biri kız diğeri erkek olan ikizlerini kucağına alacak.

Doğan SAVAŞ
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