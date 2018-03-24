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Mutluluğa evet dediler

Mutluluğa evet dediler
Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu ile Bülent - Şehnaz Kurbanzade'nin kızı dün akşam Beşiktaş'taki Swissotel'de gerçekleşen düğün ile evlendi. 500 davetlinin katıldığı gece de dünya evine giren çiftten Ali Sunal'ın nikah şahitliğini Özlem Cankurtaran ile Necati Akpınar, gelin Nazlı Kurbanzade'nin ise Gül Kabaktepe ve Muhammed Sirus Leki yaptı.


Doğan SAVAŞ
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