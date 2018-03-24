Mutluluğa evet dediler

; 20 / 15 21 / 15 11 / 6 19 / 8 15 / 11 15 / 13 10 / 8 18 / 15 15 / 6 22 / 14 16 / 10 14 / 7 12 / 8 24 / 13 14 / 12 12 / 6 19 / 12 16 / 8 11 / 6 13 / 8 13 / 8 12 / 9 11 / 8 11 / 8 14 / 9 22 / 12 13 / 8 6 / 1 21 / 12 18 / 13 12 / 3 11 / 5 20 / 12 12 / 11 17 / 13 17 / 9 19 / 15 25 / 10 12 / 8 10 / 6 16 / 12 19 / 14 14 / 8 15 / 12 17 / 5 11 / 6 15 / 12 14 / 12 6 / 2 13 / 11 23 / 15 12 / 6 16 / 12 10 / 5 20 / 10 15 / 10 20 / 17 20 / 17 11 / 5 19 / 10 13 / 12 15 / 11 12 / 11 20 / 16 14 / 12 13 / 7 11 / 10 23 / 16 10 / 8 18 / 13 26 / 17 21 / 15 10 / 6 14 / 13 14 / 13 19 / 10 9 / 5 16 / 6 13 / 8 9 / 8 10 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile Bülent - Şehnaz Kurbanzade'nin kızı Nazlı Kurbanzade dün akşam Beşiktaş'taki Swissotel'de gerçekleşen düğün ile evlendi. 500 davetlinin katıldığı gece de dünya evine giren çiftten Ali Sunal'ın nikah şahitliğini Özlem Cankurtaran ile Necati Akpınar, gelin Nazlı Kurbanzade'nin ise Gül Kabaktepe ve Muhammed Sirus Leki yaptı. Doğan SAVAŞ
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