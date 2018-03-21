Sırlarla dolu üçlü

Neslihan Atagül, Berrak Tüzünataç ve İlker Kaleli'nin oynadığı internet dizisi 'Dip' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Uygar Kutlu'nun oturduğu dizi, Sahir adındaki intihar arabulucusu ile Bilge adındaki gizemli bilim kadınının kesişen hayatını anlatıyor. Kaleli Sahir; Atagül, Bilge; Tüzünataç ise Sahir'in eski eşi Ekin rolünde karşımıza çıkacak.