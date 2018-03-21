Hande'nin esrarengiz erkekleri

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Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanan Murat Dalkılıç'la 4 aydır birlikte olan Hande Erçel, önceki akşam sosyal medyada aşka geldi.
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