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Babasının kuzusu

Babasının kuzusu
Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Sarıoğlu'nun varı yoğu biricik çocukları… Pilot eşiyle 2 ay önce kızları Sare'yi kucağına alan futbolcu, çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Önceki gün İzmir'de gezintiye çıkan Sabri Sarıoğlu, kızını kucağından indirmedi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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