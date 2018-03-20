;
Yol Durumu
  1. Annesiyle müzikalde
  2. Kaju’yla Saadet vakti

Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Ebru Şallı, kendi adını taşıyan mağazasının açılışı öncesi soluğu İngiltere'de aldı. Küçük oğlu Pars ile dün Londra'dan paylaşım yapan Şallı'nın eleştirilere rağmen aşk yaşamayı sürdürdüğü evli işadamı Uğur Akkuş'un kendisine eşlik edip etmediği merak konusu oldu.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar