Taciz itirafı

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Harper's Bazaar dergisine önemli itiraflarda bulundu. 48 yaşındaki Latin yıldız, son dönemde Hollywood'da ortaya çıkan taciz skandalına vurgu yaptı. Kariyerinin ilk yıllarında kendisinin de tacize uğradığını anlattı. "Diğer kadınlar gibi saldırılara maruz kalmadım ama bir yönetmen benden tişörtümü çıkarmamı istemişti. Bense yapmadım" ifadesini kullandı.