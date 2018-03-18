;
Yol Durumu
  1. Hollywood dedikoduları
  2. Hayaller Brad hayatlar Uğur

etkisi

Netflix’in ilk Türk dizisinde başrolde yer alan ’un başına talih kuşu kondu. Dizinin ilk bölüm senaryosunu yazan ’un senaristi Jason George, yeni çekeceği Hollywood filminde Türk oyuncuya rol vermeye karar verdi...

Narcos etkisi
Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan Netflix'in ilk yerli dizisi 'Prodector' (Koruyucu) sayesinde 'un başına talih kuşu kondu. İstanbul'un son muhafızı Hakan'ı canlandıran Ulusoy'un başrolleri Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan'la paylaşacağı dizinin tüm dünyada yayınlanacak ilk bölüm senaryosunu ''un senaristi Jason George yazdı.


OYUNCULUĞUNA ÖVGÜ YAĞDIRDI
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'Narcos' dizisinin yanı sıra daha önce de yine efsane olan 'Scandal' ve 'Ingobernable' dizilerini de kaleme alan George, bir yandan da yeni bir sinema filmi projesine start verdi.
Son olarak başrollerinde Sam Rockwell, Amy Adams ve gibi yıldızların rol aldığı 'Backseat' isimli filmde prodüktörlük yapan Jason George, yeni projesinde Çağatay Ulusoy'a rol vermeyi planlıyor. Yakışıklı oyuncunun daha önce rol aldığı yapımları izledikten sonra 'Koruyucu'nun senaryosunu yazma teklifine "Evet" diyen ünlü senaristin, Çağatay Ulusoy'un oyunculuk performansını çok beğendiği ve Türk oyuncuyu ekrana çok yakıştırdığı öğrenildi.


Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde geniş hayran kitlesine sahip olan Çağatay Ulusoy'un Netflix için çekeceği yeni dizisi, Güney Amerika ülkelerinde de büyük ses getirdi...
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar