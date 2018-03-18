Narcos etkisi
Netflix’in ilk Türk dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy’un başına talih kuşu kondu. Dizinin ilk bölüm senaryosunu yazan Narcos’un senaristi Jason George, yeni çekeceği Hollywood filminde Türk oyuncuya rol vermeye karar verdi...
OYUNCULUĞUNA ÖVGÜ YAĞDIRDI
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'Narcos' dizisinin yanı sıra daha önce de yine efsane olan 'Scandal' ve 'Ingobernable' dizilerini de kaleme alan George, bir yandan da yeni bir sinema filmi projesine start verdi.
Son olarak başrollerinde Sam Rockwell, Amy Adams ve Christian Bale gibi yıldızların rol aldığı 'Backseat' isimli filmde prodüktörlük yapan Jason George, yeni projesinde Çağatay Ulusoy'a rol vermeyi planlıyor. Yakışıklı oyuncunun daha önce rol aldığı yapımları izledikten sonra 'Koruyucu'nun senaryosunu yazma teklifine "Evet" diyen ünlü senaristin, Çağatay Ulusoy'un oyunculuk performansını çok beğendiği ve Türk oyuncuyu ekrana çok yakıştırdığı öğrenildi.
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde geniş hayran kitlesine sahip olan Çağatay Ulusoy'un Netflix için çekeceği yeni dizisi, Güney Amerika ülkelerinde de büyük ses getirdi...
Etiketler: Çağatay Ulusoy , Christian Bale , Narcos
- 18 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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