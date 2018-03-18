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Hasarlı Zehra!

Hasarlı Zehra!
Geçtiğimiz Kasım ayında 'de Porsche marka aracıyla bir taksiye çarpan 'nun, nın izlerini silmediği ortaya çıktı. Önceki gün babası ve ünlü işadamının genç sevgilisi Seda Sevin'le Etiler MeatCo Restaurant'ta buluşan genç kız, mekana lüks cipiyle geldi.



Sınavı olduğu için mekanı erken terk eden Zehra'nın 450 bin liralık lüks aracının kaportasındaki çöküntü gözlerden kaçmadı. Kaza sonrası düşen plakayı da ön cama koyan Zehra Çilingiroğlu, babasıyla objektiflere poz verip okulunun yolunu tuttu. Lüks aracın bu hali ise "Hasarlı Zehra" dedirtti.


AYDIN HAMZA
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