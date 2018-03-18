Geçtiğimiz Kasım ayında Ortaköy'de Porsche marka aracıyla bir taksiye çarpan Zehra Çilingiroğlu'nun, kazanın izlerini silmediği ortaya çıktı. Önceki gün babası Kaya Çilingiroğlu ve ünlü işadamının genç sevgilisi Seda Sevin'le Etiler MeatCo Restaurant'ta buluşan genç kız, mekana lüks cipiyle geldi.
Sınavı olduğu için mekanı erken terk eden Zehra'nın 450 bin liralık lüks aracının kaportasındaki çöküntü gözlerden kaçmadı. Kaza sonrası düşen plakayı da ön cama koyan Zehra Çilingiroğlu, babasıyla objektiflere poz verip okulunun yolunu tuttu. Lüks aracın bu hali ise "Hasarlı Zehra" dedirtti.
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