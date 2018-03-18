Evlilik yolunda ilk adım

Güzel oyuncu Bensu Soral'la işadamı sevgilisi Hakan Baş, 3 yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için ilk adımı önceki akşam attı. Baş, Ekim 2017'de Prag'da evlenme teklif ettiği Soral'ı ailesinden istedi.



DÜĞÜN 29 EYLÜL'DE

Daha önce "Her şey adetlerimize göre olacak" diyen 35 yaşındaki işadamı, çiçeğini ve çikolatasını alıp aşkının evine gitti. Kahveleri kendi pişiren Bensu Soral, adet yerini bulsun diye sevgilisinin kahvesine tuz koydu.



Ünlü işadamı, her damat adayı gibi tuzlu kahveden nasibini aldı. Güzel oyuncuyu, aile büyükleri aracılığıyla ailesinden isteyen Hakan Baş, olumlu yanıtla birlikte rahat bir nefes aldı. Daha sonra ikilinin nişan yüzükleri takıldı. Sade bir nişan töreniyle evliliğe ilk adımı atan ikilinin bu mutlu gününü yakınları sosyal medyada paylaştı. Çift, 29 Eylül'de Four Seasons'ta dünyaevine girmeyi planlıyor…









Nişan yüzüklerini takan ikiliye takipçileri de ömür boyu mutluluklar diledi.







