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Acılı Bieber

Acılı Bieber
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci şansı veren ancak yine hüsrana uğrayan ile , önceki gün bambaşka bir ruh hali içerisindeydi. Gomez, Kaliforniya'da bisiklete binerken Bieber de Hollywood'da SPA çıkışı görüntülendi.



Annesinin baskısı yüzünden ünlü şarkıcıdan ayrıldığı konuşulan güzel yıldız, bisiklete binerken son derece keyifliydi. Justin Bieber'in ise surat ifadesi ve yüzünde çıkan sivilceler, "Justin, aşk acısı çekiyor" yorumları yaptırdı.
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