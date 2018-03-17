;
Yol Durumu
  1. Erkeklere işkence!
  2. Rihanna çökertti

Selena arınıyor

25 yaşındaki ABD’li yıldız, kötü günleri atlatmak için ‘Kutsal Kitap’ı okumaya başladı.

Selena arınıyor
Geçtiğimiz yıl böbrek nakli olan ve kısa bir süre önce Justin Bieber'dan ayrılan Selena Gomez, önceki gün Malibu'daydı. 25 yaşındaki yıldızın elinde 'Bible' vardı. 2001'den itibaren kullanılan adıyla Kutsal Kitap olan Bible, eski Antlaşma ile Yeni Antlaşma'yı kapsayan ve Hristiyan inanışının temelini oluşturup Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaptır.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar