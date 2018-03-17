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çökertti

, önceki gün ile ’ın ‘şiddet’ içeren bir oyununu paylaştı. Seksi yıldız, buna tepki gösterince şirket hisseleri düştü

Rihanna çökertti
Sosyal paylaşım uygulaması Snapchat'te 'yıldızlı skandal!' , önceki gün Rihanna ve Chris Brown'un görüldüğü bir mobil oyun reklamını yayınlayıp "Rihanna'yı tokatlamayı mı yoksa Chris'e yumruk atmayı mı tercih edersin?" diye sordu. 2009'de o zamanki erkek arkadaşı Brown tarafından şiddet gören Barbadoslu yıldız, reklamın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Snapchat'e şöyle tepki gösterdi: "buna cahillik demek isterdim, ama o kadar aptal olmadığınızı biliyorum! Siz beni ve aile içi şiddet mağduru herkesi aşağıladınız. Utanın!" , bununla kalmayıp sevenlerini Snapchat'i silmeye davet edince şirket hisseleri tek bir günde yüzde 5'lik düşüş yaşadı.
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