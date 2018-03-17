Rihanna çökertti

Sosyal paylaşım uygulaması Snapchat'te 'yıldızlıskandal!' Snapchat, önceki gün Rihanna ve ChrisBrown'un görüldüğü bir mobil oyun reklamınıyayınlayıp "Rihanna'yı tokatlamayı mı yoksaChris'e yumruk atmayı mı tercih edersin?" diyesordu. 2009'de o zamanki erkek arkadaşı Browntarafından şiddet gören Barbadoslu yıldız,reklamın ardındansosyal medya hesabıüzerinden Snapchat'eşöyle tepki gösterdi:"buna cahillikdemek isterdim,ama o kadar aptalolmadığınızı biliyorum!Siz beni ve aile içişiddet mağduruherkesi aşağıladınız.Utanın!" Rihanna,bununla kalmayıpsevenlerini Snapchat'isilmeye davetedince şirket hisseleritek bir günde yüzde5'lik düşüş yaşadı.
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