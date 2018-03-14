;
Yol Durumu
  1. Potuk’un çiçeği
  2. Kolunda 3 milyon var

Sezen style

Sezen style
İmajında sık sık değişiklik yapan Gülşen, önceki gün de saçlarını iyice kısalttı. Popçu Emir ile stüdyodan fotoğraf paylaşan 41 yaşındaki şarkıcının yeni imajını görenler "Gülşen, stilinde Sezen Aksu'yu örnek almış" demekten kendini alamadı. Popçunun yeni saç modeli hayranlarından tam not aldı.
Etiketler: ,
  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar