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Ayağını yerden kesti

Ronaldo, İspanyol aşkıyla bembeyaz karlara karşı romantik anlar yaşadı.

Ayağını yerden kesti
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, önceki gün İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez ile kar tatiline çıktı. Gözde çift, instagram paylaşımlarıyla aşklarını yine ilan etti.
Portekizli yıldız, güzel sevgilisini helikopterle zirveye çıkarıp bir kez daha Georgina Rodriguez'in ayaklarını yerden kesti. İkili, nerede olduklarını ise paylaşımlarında herkesten gizledi...
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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