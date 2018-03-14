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Aklı 'Baş'ında

29 Eylül’de evleneceği ’ın iş hayatında kendisine karışıp karışmadığı sorulan oyuncu , ‘Hakan, çok aklı başında. O yüzden sorun yok’ dedi

Aklı Başında
Başarılı iş adamı Hakan Baş ile evlendikten sonra oyunculuğa ara verip vermeyeceği merak edilen Bensu Soral, önceki günkü açıklamasıyla hayranlarını sevindirdi. Bebek'te görüntülenen Soral, müstakbel eşinin oyunculukla ilgili kısıtlama yapmadığını söyledi. 3 yıllık aşkının evlendikten sonra da işlerine karışmayacağını belirten oyuncu ekledi:

'SIKINTI OLMAZ'
"Hakan, çok akıllı biri. O benim ne kadarını yapıp ne kadarını yapmayacağımı iyi biliyor. O yüzden bundan önce böyle bir sıkıntı yaşamadığım için bundan sonra da bir sıkıntı yaşamayacağız." Soral, ayrıca aşkının kendisini Cuma günü ailesinden isteyeceğini de müjdeledi.


CUMA GÜNÜ İSTEYECEK
, 'ı Cuma günü ailesinden isteyecek. İkili, 29 Eylül'de ise Boğaz'daki lüks bir oteldeki törenle dünyaevine girecek.


AYDIN HAMZA
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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