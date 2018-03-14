Aklı 'Baş'ında

Başarılı iş adamı Hakan Baş ile evlendikten sonra oyunculuğa ara verip vermeyeceği merak edilen Bensu Soral, önceki günkü açıklamasıyla hayranlarını sevindirdi. Bebek'te görüntülenen Soral, müstakbel eşinin oyunculukla ilgili kısıtlama yapmadığını söyledi. 3yıllık aşkının evlendikten sonra da işlerine karışmayacağını belirten oyuncu ekledi:
'SIKINTI OLMAZ' "Hakan, çok akıllıbiri. O benim nekadarını yapıp nekadarını yapmayacağımıiyi biliyor. O yüzdenbundan önce böyle birsıkıntı yaşamadığım içinbundan sonra da birsıkıntı yaşamayacağız." Soral, ayrıca aşkının kendisini Cuma günüailesinden isteyeceğini de müjdeledi.
CUMA GÜNÜİSTEYECEK Hakan Baş, Bensu Soral'ı Cuma günü ailesinden isteyecek. İkili, 29 Eylül'de ise Boğaz'daki lüks bir oteldeki törenle dünyaevine girecek.
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