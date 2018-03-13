Gözler Çağatay’da

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ve adının 'Protector' (Koruyucu) olacağı açıklanan Netflix'in ilk dizisi, tüm dünyada yankı buldu. Dizilerin haberlerini yapan birçok yabancı site, Ulusoy'unbir kahramanı canlandıracağı dizinin haberlerine geniş yer verdi. Okan Yalabık,Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş'un da kadrosunda yer aldığı 'Protector', gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunuöğrenen Hakan'ın hikayesini anlatıyor.
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