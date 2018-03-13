;
Yol Durumu
  1. Barbie Çağla

Gözler Çağatay’da

Gözler Çağatay’da
Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ve adının 'Protector' (Koruyucu) olacağı açıklanan Netflix'in ilk dizisi, tüm dünyada yankı buldu. Dizilerin haberlerini yapan birçok yabancı site, Ulusoy'un bir kahramanı canlandıracağı dizinin haberlerine geniş yer verdi. Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş'un da kadrosunda yer aldığı 'Protector', gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenen Hakan'ın hikayesini anlatıyor.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar