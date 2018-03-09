Doğum günü konseri

; 22 / 10 17 / 6 14 / 2 6 / -5 15 / 6 16 / 6 14 / 4 21 / 15 2 / -7 11 / 3 22 / 9 18 / 6 14 / 5 17 / 4 7 / -4 15 / 6 13 / -1 7 / -4 14 / 3 16 / 6 17 / 7 15 / 7 15 / 3 14 / 2 20 / 9 16 / 4 18 / 8 18 / 2 14 / 2 11 / -2 4 / -7 15 / 5 17 / 6 12 / 6 9 / -1 10 / 1 20 / 10 13 / 3 15 / 5 13 / 8 20 / 12 19 / 8 16 / 7 15 / 6 5 / -9 13 / 2 14 / 2 15 / 4 17 / 3 13 / 4 18 / 7 16 / 8 15 / 5 15 / 4 14 / 3 20 / 10 15 / 7 20 / 13 18 / 7 11 / 2 12 / 1 12 / 2 12 / 6 20 / 10 12 / 6 16 / 6 13 / 7 15 / 5 12 / 6 12 / 0 19 / 7 12 / 3 13 / 6 14 / 4 11 / 7 14 / 1 15 / 4 8 / 0 16 / 7 10 / 0 11 / 5 Sevilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, önceki akşam yeni yaşını hayranlarıyla birlikte kutladı. 29 yaşına giren Yalçıntaş, doğum günü için Ayazağa'daki Hipnoss Hall adlı mekanda konser verdi.
Doğan SAVAŞ
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