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Doğum günü konseri

Doğum günü konseri
Sevilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, önceki akşam yeni yaşını hayranlarıyla birlikte kutladı. 29 yaşına giren Yalçıntaş, doğum günü için Ayazağa'daki Hipnoss Hall adlı mekanda konser verdi.


Doğan SAVAŞ
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