Oscarlık umursamazlık

Geçtiğimiz gün düzenlenen 90. Oscar Ödülleri Töreni'nin ardından yansıyan bu kare, "Oscarlıkumursamazlık" dedirtti! Gecede 'Enİyi Film' dahil 4 ödül birden alan 'Shape Of Water' (Suyun Sesi) filminin yıldızı Michael Shannon, törene katılmak yerine bir bara gitti... Ünlü aktör, törenin yapıldığı sırada Los Angeles'tan 2 binkilometre uzaklıktaki Chicago'daki bir bardaydı.
Oscar'ı önündeki televizyondan izleyen Michael Shannon, rol aldığı filmin ödüle kavuştuğu anlarda ise hiçbir mutluluk tavrı dahi sergilemedi!
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