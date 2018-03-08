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Oscarlık umursamazlık

Oscarlık umursamazlık
Geçtiğimiz gün düzenlenen 90. Oscar Ödülleri Töreni'nin ardından yansıyan bu kare, "Oscarlık umursamazlık" dedirtti! Gecede 'En İyi Film' dahil 4 ödül birden alan 'Shape Of Water' (Suyun Sesi) filminin yıldızı Michael Shannon, törene katılmak yerine bir bara gitti... Ünlü aktör, törenin yapıldığı sırada Los Angeles'tan 2 bin kilometre uzaklıktaki Chicago'daki bir bardaydı.


Oscar'ı önündeki televizyondan izleyen , rol aldığı filmin ödüle kavuştuğu anlarda ise hiçbir mutluluk tavrı dahi sergilemedi!
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