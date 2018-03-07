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Amerikan basınına kapak!

Amerikan basınına kapak!
New York Post'tan gazeteci Richard Johnson, en son Oscar töreninde de yalnız görüntülenen Adriana Lima'nın Metin Hara'yla ilişkisinde sona geldiğini yazdı. Bunun üzerine Lima, bir süre önce instagram'da takipi bıraktığı 'yı yeniden takibe aldı.


İddiaların ortaya çıkmasından birkaç saat sonra da Metin Hara, instagram'da Adriana Lima'nın fotoğrafını paylaştı ve "Seni görmek için günleri sayıyorum" notuyla ABD basınına kapak yaptı!
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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