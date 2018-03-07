Amerikan basınına kapak!

New York Post'tangazeteci Richard Johnson,en son Oscar töreninde deyalnız görüntülenen AdrianaLima'nın Metin Hara'ylailişkisinde sona geldiğiniyazdı. Bunun üzerine Lima,bir süre önce instagram'datakipi bıraktığı Metin Hara'yıyeniden takibe aldı.
İddiaların ortayaçıkmasından birkaç saatsonra da Metin Hara,instagram'da AdrianaLima'nın fotoğrafınıpaylaştı ve "Senigörmek için günlerisayıyorum" notuylaABD basınınakapak yaptı!
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