Doğru şık Engin

ÜNLÜ oyuncu Engin Akyürek, genç yaşta şöhreti yakaladı. atv'de yayınlanan Kara ParaAşk dizisi ile dünya çapında tanındı. Oyunculuktaki başarısı sınırlarıaştı. Türkiye'de ve dünyada geniş hayran kitlesine sahip olmayı başardı. Özellikle Güney Amerika'daki hayranları Akyürek'in okuduğu kitaba ulaşmak için bile büyük çaba harcadı. Hayranları gün geçtikçe artan Akyürek, giyim tarzı ile de tam not aldı. Dünyaca ünlü moda sitesi Be Global Fashion Network'te yapılan ankette ilk sırada yer aldı. Yüzde 45 oy alarak Şubat ayında dünyanın en şık erkeği olmayı başardı.
TRUDEAU 4'ÜNCÜ... Akyürek'in şıklıkta solladığı isimler arasında Avusturyalı paraşütçü Felix Baumgartner ve her daim ilginç çorapları ile dikkat çeken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da vardı. Trudeau, şıklık yarışında Akyürek'in gerisinde kalıp 4'üncülüğü sırtladı. Bu başarısı, EnginAkyürek'in dünya çapında sevildiğininadeta kanıtıydı. Öte yandan Akyürek'in başrollünde yer aldığı ve Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Çocuklar Sana Emanet filminin fragmanı yayınlandı. 23 Mart'ta vizyona girecek filmin ilk görüntüleri sevenlerinin beğenisini topladı.
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