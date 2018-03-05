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Doğru şık Engin

, dizisi ile büyük beğeni kazandı. Ünü sınırları aştı. Son olarak dünyaca ünlü bir moda sitesinde yüzde 45 oyla Şubat ayının en şık erkeği seçilip herkesi şaşırttı!

Doğru şık Engin
ÜNLÜ oyuncu Engin Akyürek, genç yaşta şöhreti yakaladı. atv'de yayınlanan Kara Para Aşk dizisi ile dünya çapında tanındı. Oyunculuktaki başarısı sınırları aştı. Türkiye'de ve dünyada geniş hayran kitlesine sahip olmayı başardı. Özellikle Güney Amerika'daki hayranları Akyürek'in okuduğu kitaba ulaşmak için bile büyük çaba harcadı. Hayranları gün geçtikçe artan Akyürek, giyim tarzı ile de tam not aldı. Dünyaca ünlü moda sitesi Be Global Fashion Network'te yapılan ankette ilk sırada yer aldı. Yüzde 45 oy alarak Şubat ayında dünyanın en şık erkeği olmayı başardı.



TRUDEAU 4'ÜNCÜ...
Akyürek'in şıklıkta solladığı isimler arasında Avusturyalı paraşütçü Felix Baumgartner ve her daim ilginç çorapları ile dikkat çeken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da vardı. Trudeau, şıklık yarışında Akyürek'in gerisinde kalıp 4'üncülüğü sırtladı. Bu başarısı, Engin Akyürek'in dünya çapında sevildiğinin adeta kanıtıydı. Öte yandan Akyürek'in başrollünde yer aldığı ve Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Çocuklar Sana Emanet filminin fragmanı yayınlandı. 23 Mart'ta vizyona girecek filmin ilk görüntüleri sevenlerinin beğenisini
topladı.

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