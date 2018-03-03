Ünlü oyuncu Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.
Metin Akpınar davayı kaybetti
Metin Akpınar; Yeşilçam'ın ünlü "Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, ve Mavi Boncuk" filmleri için iki kanaldan telif istedi. Ancak açtığı dava 'Oyuncunun herhangi bir hakkı yok' denilerek reddedildi
Etiketler: Metin Akpınar , Mavi Boncuk , İstanbul Adalet Sarayı , köy indi şehir , Salak Milyoner
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