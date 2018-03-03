



Ünlü oyuncu Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.