;
Yol Durumu
  1. Meryem Uzerli, 'Hollywood yanağı' yaptırdı
  2. Filiz Akın: Hayatın provası yok

davayı kaybetti

; Yeşilçam'ın ünlü "Köyden İndim Şehire, , ve " filmleri için iki kanaldan telif istedi. Ancak açtığı dava 'Oyuncunun herhangi bir hakkı yok' denilerek reddedildi



Ünlü oyuncu , telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Akpınar; , Köyden İndim Şehire ve gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.

Etiketler: , , , ,
  • 03 Mart 2018, Cumartesi 15:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
g&#252;rcan gürcan

geçmiş gitmiş nabıcan bundan sonra parayı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.03.2018 20:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar