‘Naz var konuşmam’

Oyuncu ÜmitKantarcılar, eski eşi GamzeTopuz'dan olan kızı Naz ileönceki gün Akmerkez'deydi.Oyuncu, meslektaşıBestemsu Özdemir'leyeni bir aşka yelken açtığıhaberi hatırlatılıncagerildi. Kantarcılar,"Kızımın yanındakonuşmak istemiyorum.Çünkü, konuşulanlarıaklına kaydediyor" diyereksoruları geçiştirdi. Naz ise oesnada her şeyden habersizobjektiflere el salladı.
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