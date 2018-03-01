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‘Naz var konuşmam’

‘Naz var konuşmam’
Oyuncu Ümit Kantarcılar, eski eşi Gamze Topuz'dan olan kızı Naz ile önceki gün Akmerkez'deydi. Oyuncu, meslektaşı Bestemsu Özdemir'le yeni bir aşka yelken açtığı haberi hatırlatılınca gerildi.
Kantarcılar, "Kızımın yanında konuşmak istemiyorum. Çünkü, konuşulanları aklına kaydediyor" diyerek soruları geçiştirdi. Naz ise o esnada her şeyden habersiz objektiflere el salladı.


Aydın HAMZA
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