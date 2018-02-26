Kanatlandı!
Kardashian Ailesi’nin en küçüğü Kylie Jenner’a rapçi aşkı Travis Scott, doğum hediyesi olarak 1 milyon 300 bin dolarlık Ferrari hediye etti
Abd'li yıldız, önceki gün tam 1 milyon 400 bin dolarlık Ferrari LaFerrari aracıyla sosyal medyada havasını attı. Kapıları kanatlı araçla Miami'de gezen Kylie Jenner ile Travis Scott, büyük ilgi gördü. Bu arada Jenner, kızı Stormi'nin doğumundan sonra yaptığı paylaşımlarla da yaklaşık 3 milyon dolar kazanmıştı.
Kylie Jenner ile Travis Scott, önceki gün Miami'de gezerken paparazzilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Etiketler: Kylie Jenner , Travis Scott
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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