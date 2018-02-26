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Kanatlandı!

Kardashian Ailesi’nin en küçüğü ’a rapçi aşkı , doğum hediyesi olarak 1 milyon 300 bin dolarlık Ferrari hediye etti

Kanatlandı!
Bu ay başında ilk bebeğini kucağına alan Kylie Jenner, Kardashian Ailesi'nin en dikkat çeken isimlerinin zirvesine yerleşti. 20 yaşındaki yıldız, önceki gün kızının babası Travis Scott'ın aldığı 'doğum hediyesi'yle havalara uçtu. 25 yaşındaki rapçi, 'a özel üretim bir Ferrari hediye etti.


Abd'li yıldız, önceki gün tam 1 milyon 400 bin dolarlık Ferrari LaFerrari aracıyla sosyal medyada havasını attı. Kapıları kanatlı araçla Miami'de gezen Kylie Jenner ile , büyük ilgi gördü. Bu arada Jenner, kızı Stormi'nin doğumundan sonra yaptığı paylaşımlarla da yaklaşık 3 milyon dolar kazanmıştı.


​Kylie Jenner ile Travis Scott, önceki gün Miami'de gezerken paparazzilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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