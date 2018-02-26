Aşk sürprizi
Sema Şimşek, önceki gün 42. yaşını kutladı. Güzel manken, doğum günü partisinde oyuncu Arda Esen’le aşkını herkese ilan etti
Kendisi gibi 1 çocuk sahibi aşkıyla mutluluk pozu veren ünlü manken, bu kareye de "Yeni yaşımın en güzel hediyesisin… İyi kim'sin… Nice nice eskimeden yıllarımız olsun" notu düştü. Şimşek, bu paylaşımıyla "Sema'nın ikinci baharı" dedirtti.
Burak Hakkı ile Sema Şimşek, oğulları Rüzgar'a rağmen 10 yıllık evliliklerini 6 yıl önce bitirdi.
Etiketler: Sema Şimşek , Arda Esen , Burak Hakkı
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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