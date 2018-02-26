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Aşk sürprizi

, önceki gün 42. yaşını kutladı. Güzel manken, doğum günü partisinde oyuncu ’le aşkını herkese ilan etti

Aşk sürprizi
Manken , yeni yaşına yeni bir aşkla girdi. Önceki gün 42. yaşını kutlayan Şimşek, doğum gününde yaptığı paylaşımla sürpriz aşkını gözler önüne serdi. Burak Hakkı ile 10 yıllık evliliğini 2012'de bitiren Şimşek, gönlünü eski rol arkadaşı Arda Esen'e kaptırdı.


Kendisi gibi 1 çocuk sahibi aşkıyla mutluluk pozu veren ünlü manken, bu kareye de "Yeni yaşımın en güzel hediyesisin… İyi kim'sin… Nice nice eskimeden yıllarımız olsun" notu düştü. Şimşek, bu paylaşımıyla "Sema'nın ikinci baharı" dedirtti.


ile Sema Şimşek, oğulları Rüzgar'a rağmen 10 yıllık evliliklerini 6 yıl önce bitirdi.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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