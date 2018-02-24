Son dönemde yazdığı şarkılarla adından söz ettiren oyuncu Sera Tokdemir, Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonu'na destek verdi. Güzel oyuncu, "Operasyonda cennete uğurladığımız şehitlerimize minnettarız, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanı için mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize görevlerinde başarılar" deyip yazdığı dörtlüğü GÜNAYDIN'la paylaştı:
İŞTE O MUHTEŞEM DÖRTLÜK!
'Şehidim şehadetin kabul olsun
Dualarımız sana helal olsun
Ölmedin diriden daha dirisin
Mehmetim yiğidim vatan sağolsun'
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