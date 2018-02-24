Son dönemde yazdığı şarkılarla adından söz ettiren oyuncu Sera Tokdemir, Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonu'na destek verdi. Güzel oyuncu, "Operasyonda cennete uğurladığımız şehitlerimize minnettarız, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanı için mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize görevlerinde başarılar" deyip yazdığı dörtlüğü GÜNAYDIN'la paylaştı:





İŞTE O MUHTEŞEM DÖRTLÜK!

'Şehidim şehadetin kabul olsun

Dualarımız sana helal olsun

Ölmedin diriden daha dirisin

Mehmetim yiğidim vatan sağolsun'