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‘Şehitlerimize minnettarız’

, Afrin’e giden Mehmetçiğimiz sayesinde evlerimizde huzur içinde uyuyabildiğimizi söyledi. Şehit haberlerinin herkes gibi içini acıttığını belirten Tokdemir, cennete uğurladığımız şehitlerimiz için yazdığı dörtlüğü ’la paylaştı...

‘Şehitlerimize minnettarız’

Son dönemde yazdığı şarkılarla adından söz ettiren oyuncu , Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonu'na destek verdi. Güzel oyuncu, "Operasyonda cennete uğurladığımız şehitlerimize minnettarız, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanı için mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize görevlerinde başarılar" deyip yazdığı dörtlüğü 'la paylaştı:

İŞTE O MUHTEŞEM DÖRTLÜK!
'Şehidim şehadetin kabul olsun
Dualarımız sana helal olsun
Ölmedin diriden daha dirisin
Mehmetim yiğidim vatan sağolsun'

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 11:24
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