Geline tam not

Gül Sunal, rahmetli eşi Kemal Sunal'la anılarını paylaştığı 'GölgeFeslikannarı' isimli tek kişilik tiyatro oyununu, önceki akşam Beşiktaş Kültür Merkezi'nde bulunan ÇabaDerneği'nde gerçekleştirdi.
Gösteriyi izleyenler arasında Ali Sunal'ın nişanlısı Nazlı Kurbanzade de vardı. Müstakbel gelinine övgü yağdıran Gül Sunal, "Onunla aramızda değişik bir bağ var. Gelin-kaynana değil de anne-kız gibi" dedi.
Oğluyla birlikte objektife poz veren Gül Sunal, gösterinin gelirini Elazığ'daki Çaba İlkokulu'na bağışladı.
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