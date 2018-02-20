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London muslim week

’ın ’ndaki gövde gösterisinden sonra şimdi de , olay oldu. Bir süredir Müslüman olduğu iddia edilen dünyaca ünlü yıldız, defileleri türban takarak izleyip olay yarattı

London muslim week
Dünyanın ilgiyle takip ettiği London Fashion Week (Londra Moda Haftası), Ajda Pekkan sayesinde bizim de yakın markajımıza girdi. Geçtiğimiz gün modacı Zeynep Kartal'la hazırladığı koleksiyonunu 'de tanıtan Süperstar, burada dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan'ın da takibindeydi. ABD'li yıldız, önceki gün de defileleri izlemeye türban takarak gitti.


Lohan'ın bu görüntüleri, olay yarattı. Daha önce de hakkında "Müslüman oldu" şeklinde haberler çıkan , geçtiğimiz yıl da sık sık ülkemize gelmişti. Bu arada Londra'da defile düzenleyen birçok yabancı modacının kreasyonlarında türbana yer vermesi de gözlerden kaçmadı.


İBO'YA SAYGI DURUŞU
Aralarında Heidi Klum, Celine Dion, Karolina Kurkova ve Lady Gaga'nın da olduğu birçok dünyaca ünlü yıldızı giydiren Mohammad Ashi, önceki gün Londra Moda Haftası'nda yeni koleksiyonunu tanıttı. Suriyeli modacı, birçok yıldızın akın ettiği defilede büyük bir sürprize imza attı. Birbirinden renkli kıyafetlerle defilenin kapanışına imza atan modeller, podyumda arz-ı endam ederken arka planda bir anda İbrahim Tatlıses çalmaya başladı. Modeller, Londra'yı İbo'nun 'Ölürsem Kabrime Gelme İstemem' şarkısıyla salladı.


ALKIŞLAR BORA AKSU'YA GELDİ
Son yıllarda şöhreti dünyaya yayılan Bora Aksu, bir kez daha Londra'da göğsümüzü kabarttı. Türk modacının yeni kreasyonlarını sergilediği defilesi, büyük alkış aldı. Bu arada Aksu'nun defilesinde Milano'da podyuma çıkan ilk ve tek Türk manken olan Öykü Baştaş da podyumdaydı.


LOHAN'A SÜPER FARK
Geçtiğimiz gün Londra'da buluşan Ajda Pekkan ile Lindsay Lohan'ın bu görüntüsü, "Hangisi yaşına göre daha iyi duruyor?" dedirtti. Sosyal medyadaki ankette; 72 yaşındaki Süperstar, 31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı solladı.


​DONALD TRUMP AYAĞA DÜŞTÜ!
Londra Moda Haftası'nda birbirinden çılgın tasarımlar da dikkat çekiciydi. Özellikle marjinal tasarımlarıyla nam salan Edwin Mohney'nin defilesinde sergilenen kıyafet ve ayakkabılar, büyük şaşkınlık yarattı.
Genç modacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzünü 'Trumpettos' adını verdiği bu ayakkabılarda kullandı. Şaşkınlık yaratan bu tasarım, İngiltere ve Amerika medyasında da geniş yer buldu...
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