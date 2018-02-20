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Çifte kutlama

Çifte kutlama
Sosyetik Çapa Ailesi, önceki gün çifte kutlama yaptı. Şebnem ile Çelal Çapa çifti, oğulları Emre ile sevgilisi Miray Beşli'nin aynı güne gelen doğum günü için Papermoon'da parti verdi. Ceylan Çapa da kardeşi ile aşkını yalnız bırakmadı.
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