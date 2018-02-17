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Kendisini yönetti!

Kendisini yönetti!
'Okyanus' isimli şarkısıyla birçok rekora imza atan Derya Uluğ 'Ne Münasebet' adlı yeni teklisinin heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkısının klibini de kendisi yöneterek yeni bir deneyim yaşayan güzel şarkıcı, klibinin her detayıyla birebir kendisi ilgilendi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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