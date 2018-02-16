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Süreyya kavuştu!

Yalçın, bir süredir ABD’de olan eşiyle böyle hasret giderdi.

Süreyya kavuştu!
İkoncan Süreyya Yalçın, bir süredir ABD'de olan eşi Ozan Baran'a kavuştu. Ünlü çift, önceki akşam 'nü Nişantaşı'ndaki Sess'te kutladı. Baş başa eğlenen 2 yıllık evli çift, geceden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak Yalçın'ın paylaşımında romantizmden çok uzun sivri tırnakları dikkatleri çekti...
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