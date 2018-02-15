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Yine lüksün zirvesinde!

Yine lüksün zirvesinde!
Hayatını İngiltere'de sürdüren Türk işadamı Cem Habib, yine bonkörlüğünü konuşturdu. İngiliz eşi Caroline Stanbury ile ünlü kayak merkezi Courchevel'e giden Habib, 14 Şubat için eşine 150 bin dolarlık da takı aldı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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