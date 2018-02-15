İkinci şok

Geçtiğimiz yıl rapçi eşi Jay-Z'in "Hamileyken seni aldattım" itirafıyla sarsılan Beyonce, ikinci şoku yaşadı. Dünyaca ünlü çiftin yakın dostu Tiffany Haddish, şu açıklamalarıyla olay yarattı: "Beyonce, eşini bir aktrisle mesajlaşırken yakaladı. Hatta bu güzel kadından eşine fotoğraf geldiğini gören Beyonce, hiçbir şey demeden arkasını döndü." 2008'de evlendiği rapçiden 3 çocuğu olan yıldızın, bu olayın üzerine boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu..