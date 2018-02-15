İkinci şok

Geçtiğimiz yıl rapçi eşi Jay-Z'in "Hamileykenseni aldattım" itirafıyla sarsılan Beyonce, ikinci şoku yaşadı. Dünyaca ünlü çiftin yakın dostu Tiffany Haddish, şu açıklamalarıyla olay yarattı: "Beyonce,eşini bir aktrislemesajlaşırken yakaladı.Hatta bu güzel kadındaneşine fotoğraf geldiğinigören Beyonce, hiçbirşey demeden arkasınıdöndü." 2008'de evlendiği rapçiden 3 çocuğu olan yıldızın, bu olayın üzerine boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu..
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