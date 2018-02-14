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pozu

Uzay pozu
İşlerinden bulduğu ilk fırsatta zamanını çocuklarına ayıran Çağla Şıkel, önceki gün de kural bozmadı. Güzel model, oğulları Kuzey ve Uzay'la önceki gün Vadistanbul AVM'deydi. Şıkel, çocuklarıyla eğlenceli bir gün geçirdi. Oyun sonrası annesi ve ağabeyi ile poz veren Uzay'ın yine afacanlığı üzerindeydi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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