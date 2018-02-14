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Oto taktik

Oto taktik
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Mekan çıkışı birbirlerine sarılarak vedalaşan ikiliden Büyüküstün, lüks aracını aşkına verdi. Evirgen, sevgilisinin lüks cipiyle mekandan ayrıldı.


Büyüküstün ise arkadaki mütevazı aracın direksiyonuna geçti. Umut Evirgen, görüntü alındığını fark edince basın mensuplarının yanına gelip "Tuba'nın arabasını çekip deşifre etmeyin" diye sitem etti.


Bu da ikilinin kamufle olmak için yaptıkları 'araba taktiğini' gözler önüne sermiş oldu.


Aydın HAMZA
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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POYRAZ POYRAZ

O eski bildiğimiz Tuba gönlümüzde öldü.

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hayır0
cevapla 14.02.2018 02:19
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