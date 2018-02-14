Nereden nereye!

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1992'de 'yaşayan en seksi erkek' seçilen oyuncunun bu salaş görüntüsü, herkeste şok etkisi yarattı.
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e yasadigin surece dost kazanmazsan sonunda olacagi bu yasadigin surece dostlar edinmek varken el kirinin pesine dusersen samimi dostlarin arasini bozani dost bilirsen sasali dort tekerlikliyle dostlari gormezden gelirsen bijamiyla deyil kilotlada sokaklarda dolasir demeki ekmis biciyor
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