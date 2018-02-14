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Nereden nereye!

, önceki gün bir yıldız gibi değil sanki bir evsiz gibiydi!

Nereden nereye!
Hollywood'un efsane aktörü Nick Nolte, önceki gün ağızları açıkta bıraktı. 77 yaşındaki usta aktör, pijamalarını giyerek 'ta alışverişe çıktı.


1992'de 'yaşayan en seksi erkek' seçilen oyuncunun bu salaş görüntüsü, herkeste şok etkisi yarattı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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DOST DOST

e yasadigin surece dost kazanmazsan sonunda olacagi bu yasadigin surece dostlar edinmek varken el kirinin pesine dusersen samimi dostlarin arasini bozani dost bilirsen sasali dort tekerlikliyle dostlari gormezden gelirsen bijamiyla deyil kilotlada sokaklarda dolasir demeki ekmis biciyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 16:08
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