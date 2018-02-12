Sağlık molası

; 18 / 7 13 / 7 9 / 0 3 / -3 10 / 0 10 / 5 8 / 1 20 / 10 2 / -5 7 / 6 16 / 6 11 / 4 8 / 4 12 / 4 4 / -1 7 / 3 9 / 4 3 / 0 7 / 0 12 / -1 10 / 4 12 / 3 9 / -1 8 / 2 13 / 3 10 / 4 10 / 4 11 / -1 13 / 0 7 / 2 3 / -3 9 / 2 13 / 4 10 / 8 8 / 3 3 / 1 14 / 8 14 / 1 10 / -2 10 / 3 15 / 7 12 / 5 8 / 3 12 / 1 3 / -4 6 / 0 9 / 1 10 / 2 9 / 0 11 / 2 13 / 7 11 / 5 11 / 2 8 / 0 11 / 2 14 / 5 9 / 5 17 / 10 13 / 2 8 / 2 8 / 2 10 / 0 10 / 8 16 / 8 10 / 8 11 / 5 10 / 7 9 / 5 9 / 6 9 / 2 14 / 7 7 / 5 9 / 3 9 / 5 10 / 8 8 / 2 9 / 1 6 / 1 10 / 5 7 / 1 8 / 5 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün sevgilisi Levent Dörter'le Zorlu AVM'deydi. Güzel şarkıcı, yeni projesine ses tellerindeki rahatsızlıktan ötürü ara verdiğini söyledi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.