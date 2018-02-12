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Sağlık molası

Sağlık molası
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün sevgilisi Levent Dörter'le Zorlu AVM'deydi. Güzel şarkıcı, yeni projesine ses tellerindeki rahatsızlıktan ötürü ara verdiğini söyledi.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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