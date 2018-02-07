Uzan’dan derin itiraf

YIllardır Fransa'dafirari olarak yaşayan CemUzan, önceki gün sosyalmedyada yaptığı itirafla herkesişoke etti. 2009 yılında avukatınınmahkemeye sunduğu dilekçedekan değerlerinin normalin çoküstünde olduğu için kanser riskitaşıdığı belirtilen Uzan, yine aynıhastalıkla yüz yüze...
57 yaşındakifirari işadamının hastalığı, DerinMermerci'nin kanser hastalarınadestek amaçlı başlatılan 'SaçımSaçın Olsun' kampanyası içinyaptığı paylaşımla ortaya çıktı.Instagram'da annesi EnderMermerci'nin yıllar önce kanseriyendiğini yazan sosyetik güzele CemUzan da şu yorumu yaptı: "Bende benzer bir durumla şahsenkarşı karşıyayım. Tanrı seni vesevdiklerini korusun Dero'm."Firari işadamının eski sevgilisiolan Mermerci'yle halen dostkaldığını da gözler önüne seren buitiraf gibi paylaşımı, sosyal medyadaşok etkisi yarattı.
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