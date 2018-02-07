;
Yol Durumu
  1. Hanımefendi diyemem !
  2. Aleyna Tilki yüzüne ne yaptırdı?

Uzan’dan derin itiraf

’nin hastalığıyla ilgili yaptığı paylaşıma aynı zamanda eski aşkı olan ’dan itiraf gibi bir yorum geldi: ‘Ben de benzer bir 2010’da başlayan durumla yüz yüzeyim!’

Uzan’dan derin itiraf
YIllardır Fransa'da firari olarak yaşayan Cem Uzan, önceki gün sosyal medyada yaptığı itirafla herkesi şoke etti. 2009 yılında avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede kan değerlerinin normalin çok üstünde olduğu için kanser riski taşıdığı belirtilen Uzan, yine aynı hastalıkla yüz yüze...


57 yaşındaki firari işadamının hastalığı, Derin Mermerci'nin hastalarına destek amaçlı başlatılan 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Instagram'da annesi Ender Mermerci'nin yıllar önce kanseri yendiğini yazan sosyetik güzele Cem Uzan da şu yorumu yaptı: "Ben de benzer bir durumla şahsen karşı karşıyayım. Tanrı seni ve sevdiklerini korusun Dero'm." Firari işadamının eski sevgilisi olan Mermerci'yle halen dost kaldığını da gözler önüne seren bu itiraf gibi paylaşımı, sosyal medyada şok etkisi yarattı.
Etiketler: , ,
  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar