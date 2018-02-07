Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la geçtiğimiz yaz kısa süreli aşk yaşayan Kerem Tunçeri, kalbinin yeni sahibini buldu.
Sportif aşk
Etiketler: Kerem Tunçeri , Aslışah Alkoçlar
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la geçtiğimiz yaz kısa süreli aşk yaşayan Kerem Tunçeri, kalbinin yeni sahibini buldu.
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