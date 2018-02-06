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’dan soğuk espri

Larissa ’dan soğuk espri
Sempatik çift Larissa ile eşi Burak Gacemer, geçtiğimiz hafta sonunu Erzurum'daki Sway Hotels'de kayak yaparak değerlendirdi. İkiliden Brezilyalı model, eşiyle bol bol fotoğraf çektirdi. "Bu fotoğraftan 2 dakika sonra donmuşlar. Oraya giderseniz aynı yerde duruyorlar" esprisiyle de güldürdü.
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