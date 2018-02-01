Fettahoğlu aşka geldi

Özel hayatı hakkında çok fazla konuşmayan NurFettahoğlu, kural bozdu. Önceki gün Akmerkez'de alışveriş yapan güzel oyuncuya eşi ve kızının babası Levent Veziroğlu için geçtiğimiz günlerde yaptığı duygusal paylaşım hatırlatıldı.
Eşi için "Sanasenden çok güvenenbir sırdaş" diye hitap eden oyuncu, övgü dolu sözlerini sürdürdü. "Bazenböyle romantik şeylerolabiliyor, o bizim herşeyimiz" diyerek de 4 yıllık eşine olan aşkının ilk günkü gibi devam ettiğini gösterdi.
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