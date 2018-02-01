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Fettahoğlu aşka geldi

Fettahoğlu aşka geldi
Özel hayatı hakkında çok fazla konuşmayan Nur Fettahoğlu, kural bozdu. Önceki gün Akmerkez'de alışveriş yapan güzel oyuncuya eşi ve kızının babası Levent Veziroğlu için geçtiğimiz günlerde yaptığı duygusal paylaşım hatırlatıldı.


Eşi için "Sana senden çok güvenen bir sırdaş" diye hitap eden oyuncu, övgü dolu sözlerini sürdürdü. "Bazen böyle romantik şeyler olabiliyor, o bizim her şeyimiz" diyerek de 4 yıllık eşine olan aşkının ilk günkü gibi devam ettiğini gösterdi.


Halil ÇİLİNGİR
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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