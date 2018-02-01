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Bir garip beraberlik !

Bir garip beraberlik !
'la Tümer Metin'in ilişkisi yılan hikayesine döndü. İkiliden Topuz, geçtiğimiz gün "Tümer'le iki medeni insan gibi ayrıldık" dese de Metin, yan çizdi. Önceki akşam Topuz'la görüntülenen , "Bazı insanlar bizi ayırıp barıştırıyor. Biz çok mutluyuz" diyerek şaşırttı.


Doğan SAVAŞ
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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