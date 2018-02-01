Arsenal lahmacun clup

Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe, Arsenal’in yıldızlarını ‘lahmacuncu’ yaptı! Özil’in takım arkadaşı Granit Xhaka’nın eşi, Gülşe’den öğrendiği tarifi önceki gün evinde denedi. Kendi elleriyle lahmacun yapıp eşine yediren güzel yenge, şaşkınlık yarattı!
Amine Gülşe, kültür elçimiz olup çıktı. Arsenalli yıldız Mesut Özil'le evlilik hazırlıkları yapan 2014 Türkiye Güzeli, sık sık gittiği Londra'da Özil'in takım arkadaşları veeşleriyle sıkı dostluklar kurdu. Geçtiğimiz ay Arsenal'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka ve eşi Leonita ile vakit geçiren Amine Gülşe, güzel yengeye Türklezzetlerini öğretti. Futbolcu eşi gibi Arnavut asıllı olan LeonitaXhaka, önceki gün de Gülşe'den ilham alarak mutfağa girdi.
Leonita Xhaka ile sıkı dost olan Amine Gülşe, güzel yengeye Türk lezzetlerini öğretiyor.
GÖNÜLLÜ ELÇİLERİMİZ
Arsenal'in güzel yengesi, Türk mutfağının çok sevilen lezzeti lahmacun yapmak için kolları sıvadı. Arsenal'in güzel yengesi; lahmacun için gereklimalzemeleri, hazırlanış, pişirmeve son halini instagram'da yayınladı. Leonita Xhaka'nın paylaşımı ise "Mesut'un Türk güzelle aşk yaşamasından sonra Arsenalliyıldızlar lahmacuncu olup çıktı" esprileri yaptırdı. Bu arada ilişkileriyle İngiltere ve Almanya'da da gündem olan Amine Gülşe ile Mesut Özil, Türkiye'nin reklamını gururla yapıyor. Sık sık instagram'da Türk lezzetlerini paylaşan gurbetçi çift, Londra'da oldukları süre boyunca da tercihlerini Türk restoranlarındanyana kullanıyor.
Lahmacun yaparken çektiği videoları instagram'da yayınlayan Leonita Xhaka, eşsiz Türk lezzetinin de tanıtımını yapmış oldu.
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