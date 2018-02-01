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lahmacun clup

’in nişanlısı , ’in yıldızlarını ‘lahmacuncu’ yaptı! Özil’in takım arkadaşı ’nın eşi, Gülşe’den öğrendiği tarifi önceki gün evinde denedi. Kendi elleriyle lahmacun yapıp eşine yediren güzel yenge, şaşkınlık yarattı!

Arsenal lahmacun clup
Amine Gülşe, kültür elçimiz olup çıktı. Arsenalli yıldız Mesut Özil'le evlilik hazırlıkları yapan 2014 Türkiye Güzeli, sık sık gittiği 'da Özil'in takım arkadaşları ve eşleriyle sıkı dostluklar kurdu. Geçtiğimiz ay 'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka ve eşi Leonita ile vakit geçiren , güzel yengeye Türk lezzetlerini öğretti. Futbolcu eşi gibi Arnavut asıllı olan Leonita Xhaka, önceki gün de Gülşe'den ilham alarak mutfağa girdi.


ile sıkı dost olan Amine Gülşe, güzel yengeye Türk lezzetlerini öğretiyor.

GÖNÜLLÜ ELÇİLERİMİZ
Arsenal'in güzel yengesi, Türk mutfağının çok sevilen lezzeti lahmacun yapmak için kolları sıvadı. Arsenal'in güzel yengesi; lahmacun için gerekli malzemeleri, hazırlanış, pişirme ve son halini instagram'da yayınladı. Leonita Xhaka'nın paylaşımı ise "Mesut'un Türk güzelle aşk yaşamasından sonra Arsenalli yıldızlar lahmacuncu olup çıktı" esprileri yaptırdı. Bu arada ilişkileriyle İngiltere ve Almanya'da da gündem olan Amine Gülşe ile , Türkiye'nin reklamını gururla yapıyor. Sık sık instagram'da Türk lezzetlerini paylaşan gurbetçi çift, Londra'da oldukları süre boyunca da tercihlerini Türk restoranlarından yana kullanıyor.


Lahmacun yaparken çektiği videoları instagram'da yayınlayan Leonita Xhaka, eşsiz Türk lezzetinin de tanıtımını yapmış oldu.


Ebru KAZIKTAŞ
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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