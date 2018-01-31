Oyun bitti!

'TEK BAŞINA' İMAJI ÇİZDİ!
Mutlu bir aile yaşantısına sahip olduğunun altını çizen Emina Sandal, evliliklerinin 10. yıldönümünü ve aynı zamanda Musti'nin yaş gününü Londra'da kutladıklarını söyledi. Oysa ki Sırp şarkıcı, instagram'da Londra'ya tek başına gitmiş havası yaratmıştı! Güzel şarkıcı "Üçüncü çocuğumuzun kız olmasını istiyoruz" diyerek de "Evlilikte sorun yok" mesajı verdi. Sırbistan'da 'Dalje' adlı albümünü piyasaya süren Emina Sandal ile aynı tarihlerde 'Aşktan Kovulmaz' albümünü çıkaran Mustafa Sandal'ın albümlerinin reklamını 'boşanma haberleriyle' yaptığı da ortaya çıkmış oldu. Ünlü çift, Avusturya tatilinde de bu oyunu sürdürmeye kararlı olduklarını kanıtladı... Şu sıralar çocuklarıyla Burg Vital Resort'ta tatilin keyfini süren şarkıcı çift, yine aynı karede poz vermekten kaçınıyor!
Ünlü çiftin albümlerinin çıkış tarihiyle boşanma haberlerinin eş zamanlı olması tepki çekmişti.
Sandal çifti, Avusturya tatilinden ayrı ayrı paylaşımlar yaparken gerçeği Emina'nın 'Gloria' dergisine verdiği röportaj ortaya çıkardı.
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