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Oyun bitti!

Sandal çiftinin albüm tanıtımı için yaptığı reklam oyunu, Emina’nın röportajıyla ortaya çıktı. Yine de oyunu sürdüren çift, tatile gittikleri Avusturya’da yan yana değilmiş havası yaratıyor!

Oyun bitti!
Boşanmaları yılan hikayesine dönen Emina ile Mustafa Sandal, reklam oyununu sürdürmeye kararlı! Ünlü çift, 10 yıllık evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberleriyle günlerce manşetlerden inmedi. Eşiyle görüntü vermeyerek boşanmanın eşiğinde oldukları izlenimi yaratan Sırp şarkıcının, memleketindeki 'Gloria' adlı dergiye verdiği röportaj ise gerçeği su yüzüne çıkardı...


'TEK BAŞINA' İMAJI ÇİZDİ!
Mutlu bir aile yaşantısına sahip olduğunun altını çizen , evliliklerinin 10. yıldönümünü ve aynı zamanda Musti'nin yaş gününü Londra'da kutladıklarını söyledi. Oysa ki Sırp şarkıcı, instagram'da Londra'ya tek başına gitmiş havası yaratmıştı! Güzel şarkıcı "Üçüncü çocuğumuzun kız olmasını istiyoruz" diyerek de "Evlilikte sorun yok" mesajı verdi. Sırbistan'da 'Dalje' adlı albümünü piyasaya süren Emina Sandal ile aynı tarihlerde 'Aşktan Kovulmaz' albümünü çıkaran Mustafa Sandal'ın albümlerinin reklamını 'boşanma haberleriyle' yaptığı da ortaya çıkmış oldu. Ünlü çift, Avusturya tatilinde de bu oyunu sürdürmeye kararlı olduklarını kanıtladı... Şu sıralar çocuklarıyla Burg Vital Resort'ta tatilin keyfini süren şarkıcı çift, yine aynı karede poz vermekten kaçınıyor!


Ünlü çiftin albümlerinin çıkış tarihiyle boşanma haberlerinin eş zamanlı olması tepki çekmişti.


Sandal çifti, Avusturya tatilinden ayrı ayrı paylaşımlar yaparken gerçeği Emina'nın 'Gloria' dergisine verdiği röportaj ortaya çıkardı.​
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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