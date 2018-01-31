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Binbir surat Şahan

Binbir surat Şahan
Yeni filmi 'Kayhan'ı 9 Şubat'ta beyazperdeye taşıyacak olan Şahan Gökbakar, hayranlarını sinema salonlarından önce sosyal medyada güldürdü. Renk renk peruklarla poz veren ünlü komedyen, bu anları da instagram'da paylaştı.


Bir gün sarı, diğer gün de kızıl perukla paylaşım yapan Gökbakar, sinemaseverlerin merakla beklediği 'Kayhan'da kılıktan kılığa girdiği ipucunu verdi. Bunun üzerine komedyene "Kayhan için sabırsızlanıyoruz" yorumu geldi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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