Binbir surat Şahan

Yeni filmi 'Kayhan'ı 9 Şubat'tabeyazperdeye taşıyacak olan ŞahanGökbakar, hayranlarını sinemasalonlarından önce sosyal medyadagüldürdü. Renk renk peruklarla pozveren ünlü komedyen, bu anları dainstagram'da paylaştı.
Bir gün sarı, diğer gün dekızıl perukla paylaşım yapanGökbakar, sinemaseverlerin meraklabeklediği 'Kayhan'da kılıktankılığa girdiği ipucunu verdi. Bununüzerine komedyene "Kayhan içinsabırsızlanıyoruz" yorumu geldi.
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