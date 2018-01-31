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Aynalı Deniz

Aynalı Deniz
Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün kızı Ayşe ile Akmerkez'deydi. 9 yaşındaki kızına karne hediyesi alacağını söyleyen Akkaya, aynalı gözlükleriyle dikkat çekti.


Ünlü sunucu, ne hediye alacağı sorulduğunda ise "Kızım ne isterse onu alacağım" dedi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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