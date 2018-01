Marifetli Serenay

Futboldan çok oyunculuğa ağırlık veren Serenay Aktaş, şimdi de modelliğe göz kırptı. Aktaş, New Well Derma Make Up Cover fondötenin Ortadoğu yüzü oldu. Markanın reklam çekimleri için Selim Akar'ın kreatif danışmanlığındaki ekiple çalışan Aktaş'ın bu anlaşmadan 500 bin TL aldığı söyleniyor.