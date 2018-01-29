Ekonomik Murat

Popçu Murat Dalkılıç, önceki akşam 'Fazla Şaapma' adlı gösteriye konuk oldu. Daha önce "Ben elektrik ve su faturamı zamanında ödeyeyim yeter" diyen popçu şu açıklamasıyla ekonomikliğini yine kanıtladı: "Klipler çok pahalı ama ben 'Lüzumsuz Savaş'ın klibini 750 TL'ye çektim. Sinema TV yüksek lisansı yaptığım için çekimle montajı kendim hallettim."