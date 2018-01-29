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Ekonomik Murat

Ekonomik Murat
Popçu Murat Dalkılıç, önceki akşam 'Fazla Şaapma' adlı gösteriye konuk oldu. Daha önce "Ben elektrik ve su faturamı zamanında ödeyeyim yeter" diyen popçu şu açıklamasıyla ekonomikliğini yine kanıtladı: "Klipler çok pahalı ama ben 'Lüzumsuz Savaş'ın klibini 750 TL'ye çektim. Sinema TV yüksek lisansı yaptığım için çekimle montajı kendim hallettim."
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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